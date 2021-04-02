3137 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 3137 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةوقال بيان لوزارة الصحة اليوم (الجمعة) أن اجمالي الاصابات بالفيروس بلغ 552 ألفا و729 حالة وقد تعافى منها 506 آلاف و675 حالة بينما توفى 9397 حالة.وأشار البيان إلى تواجد 2294 حالة فى المستشفيات منها 535 حالة فى العناية المركزة، بينما تلقى لقاح كورونا مليونا و682 الفا و949 حالة.وذكر أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورغنلاند 114 وكارينثيا 174 والنمسا السفلى 759 والنمسا العليا 473 وسالزبورغ 203 وستيريا 425 وتيرول 247 وفورارلبرغ 72 وأخيرا العاصمة فيينا 670 حالة.