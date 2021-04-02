«لست وحدك».. جامعة سوهاج تحتفي بالأيتام في يومهم

شارك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، في فعاليات الاحتفال العالمي بيوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام، حيث توجه لزيارة عدد من الجمعيات الخيرية لرعاية الأطفال الأيتام داخل المحافظة، يصاحبة وفد من اتحاد طلاب الجامعة، وذلك للتأكيد على معنى واحد في غاية الأهمية "أنت لست وحدك"، بالاشارة إلى تلك الاطفال.وبهذه المناسبة أوضح الدكتور أحمد عزيز أن تخصيص يوم للاحتفال بالطفل اليتيم في مصر والعالم العربي، يعد بمثابة رسالة لجميع الأيتام بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتأكيد علي أن رعايتهم وتلبية مطالبهم حق أصيل علي كافة أفراد وطوائف المجتمع، لافتًا إلى أنه يوم خيري وإنساني يعكس مظهراََ رائعاََ من مظاهر التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجامعة لايتوقف دورها علي العملية التعليمية فقط، ولكن يشمل خدمة المجتمع المحيط بها وتلبية احتياجاته وتقديم كافة أوجه الخدمات التي يتطلبها، لذلك تحرص إدارة الجامعة كل عام علي المشاركة والاحتفال بالأطفال الأيتام، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخيري بشكل مستمر لتقديم كافة المساعدات التي من شأنها ضمان حصول هؤلاء الأطفال علي الاهتمام والرعاية الكاملين، داعيًا الأسر المصرية إلى زيارة الأيتام من وقت لآخر للتخفيف عنهم ومساندتهم في وحدتهم وإدخال الفرح والسرور علي قلوبهم.وأضاف صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن رئيس الجامعة والوفد المرافق له توجهوا لزيارة عدد من جمعيات رعاية الأطفال، ومنها جمعية صحبة الخير، جمعية بيت الرحمة، مشيرًا إلى أنه تم مشاركة الأطفال في بعض الأنشطة الترفيهية المسلية في جو من الألفة والمحبة، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التي نالت اعجابهم وأدخلت عليهم البهجة والسعادة.