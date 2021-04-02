رحلة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد بكلية الدراسات العليا للطفولة عين شمس

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ومركز رعاية الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالكلية، رحلة لمكتبة مصر الجديده بمناسبة اليوم العالمي للاوتيزم (التوحد) لأطفال المركز وأولياء أمورهم.وذلك تحت رعاية الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة وا.د.احمد الكحكى مدير مركز رعاية الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وتحت اشراف ا.هدي المحمدي بقسم الدراسات النفسيه للاطفال بالكليه وتنظيم فريق عمل من الكليه والمركز (فريق الانشطه الاجتماعيه) والاستاذ ايهاب الكردي سكرتاريه مدير المركزو الاستاذةمروة بيومي رئيس وحده الانشطه الاثرائيه بالمركز،والاستاذةفاطمه محمود الأمنو اشتملت فقرات البرنامج علي انشطه فنيه وحركيه وقراءه الكتب والقصص وتوزيع الهدايا علي الاطفال.مع مراعاه الالتزام بكافه الإجراءات الاحترازية للوقاية من ڤيروس كورونا.