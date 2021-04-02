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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هاشم منسي رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لـ «واحات السيليكون»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:45 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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أعلن مجلس إدارة شركة واحات السيليكون المسئولة عن إدارة المناطق التكنولوجية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة دكتور عادل دانش، عن اختيار هاشم منسي، لتولي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عادل دانش رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، بخبرات هاشم منسي التي ستسهم في تطوير أداء الشركة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الشركة تسعى دائما لضم الخبرات المميزة في كافة المجالات من أجل تحقيق أهداف الشركة وهي نشر مفهوم المناطق التكنولوجية في كافة أنحاء الجمهورية.

كما أشاد دانش بما حققه المهندس سامح الملاح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق للشركة من إنجازات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وجه إليه الشكر لما حققته الشركة من نتائج ونجاحات، معربا عن نتمنياته له بالتوفيق في منصبه الجديد ومسيرته المهنية.

وتذخر السيرة المهنية لهاشم منسي بخبرات متنوعة أكتسبها على مدار خمس وعشرون عاما وهو حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال في منتصف التسعينيات، حيث شغل مناصب مرموقة في عدد من الشركات والكيانات العالمية الكبرى العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ينتظر أن تسهم خبرات هاشم منسي التي ستسهم في تطوير أداء الشركة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الشركة تسعى دائما لضم الخبرات المتميزة في كافة المجالات من أجل تحقيق استراتيجية الشركة وهي نشر المناطق التكنولوجية في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي تعليقه على القرار، وجه هاشم منسي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة واحات السيليكون الشكر لمجلس إدارة الشركة على ثقتهم، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على الترويج بشكل مكثف للمناطق التكنولوجية الموجودة والعمل على تطوير بنيتها التحتية مع العمل على زيادة عددها لتغطي محافظات جديدة، وأضاف منسي أن التطوير في الفترة المقبلة سيستهدف جميع شرائح العملاء الذين تستهدفهم المناطق التكنولوجية بدءا من الطلاب وحتى الشركات العاملة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد شركة واحات السيليكون شركة مساهمة مصرية متخصصة في إنشاء وإدارة وتشغيل مناطق العلوم والتكنولوجيا تأسست عام 2016 أربع مناطق تكنولوجية في برج العرب والسادات واسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة، ويمثل مساهمي الشركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ​​​​

وتركز رؤية الشركة ع​لى الوصول إلى المواهب والكفاءات الشابة والناشئة في شتى أنحاء الجمهورية، وتوفير بيئة عمل تمكنهم من تقديم قيمة مضافة للمجتمع وذلك من خلال تسخير أدوات الابتكار والتقدم التكنولوجي بما يسهم في تحقيق دولة الرفاهية في مصر والارتقاء بأنماط الحياة في مجتمعاتها المحلية.

وتعمل الشركة مع جميع الأطراف المعنية على توفير بيئة تنافسية جاذبة للمبدعين ورواد الأعمال والشركات المحلية والإقليمية والمستثمرين الدوليين لنستطيع من خلالها ربط الاقتصاد المحلي بالتجارة الدولية.

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