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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: 63 ألفًا و377 شخصًا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:58 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، أن 63 ألفًا و377 شخصًا تم تطعيمهم بالجرعة الأولي من لقاح فيروس "كورونا" المستجد- كوفيد19، حتي أمس، وهو اليوم العشرون من الحملة الوطنية للتطعيم.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، حسب بيان علي الصفحة الرسمية- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الخميس، بلغ 3 آلاف و246 شخصًا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتي أمس الخميس 815 ألفًا و521 شخصًا.

وكان عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ورئيس لجنة التطعيمات، الهاشمي الوزير، قد صرح، أمس الخميس، أنه سينطلق تطعيم الأشخاص ما بين 60 و75 سنة ضد كوفيد- 19، في الأسابيع القليلة القادمة، في إطار تواصل حملة التطعيمات.

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