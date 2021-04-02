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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تغرم تويتر 6.5 مليون روبل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:43 م
جريدة الدستور
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فرضت محكمة في موسكو، اليوم الجمعة، غرامتين على موقع "تويتر" قدرهما 6.5 مليون روبل، بسبب رفضه إزالة معلومات تضم دعوات إلى القاصرين للمشاركة في تظاهرات الاحتجاج غير المرخصة.

وأقرت المحكمة، وفقا لوسائل إعلام روسية بمسئولية الشركة عن تهمة إهمال نظام الحد من الوصول إلى المعلومات التي يجب الحد من الوصول إليه وفق القانون الروسي، وفرضت عليها غرامة قدرها 3.2 مليون روبل.. كما أصدرت المحكمة قرارا آخر مشابها للقرار الأول وفرضت غرامة أخرى على "تويتر" قدرها 3.3 مليون روبل.

وذكرت القناة أن المحكمة تدرس،3 بروتوكولات أعدتها المصلحة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتواصل الجماهيري ضد كل من شركتي "فيسبوك" و"تويتر" بتهمة إهمال نظام الحد من الوصول إلى المعلومات التي يجب الحد من الوصول إليها، مما يمكن تغريم كل منهما ما يصل إلى 4 ملايين روبل لكل من هذه البروتوكولات.

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