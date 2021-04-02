انفجارعبوة ناسفة بسيارة تابعة لـ«قسد» فى ريف الحسكة

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية تابعة لقوات قسد على طريق الخرافي بريف الحسكة.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصادر محلية، بأن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في وقت سابق انفجرت أثناء مرور سيارة تابعة لقسد، مما أدى إلى إعطابها ووقوع أضرار مادية فيها دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بصفوف من بداخلها.يذكر أن سيارة كان تقل عددا من عناصر قسد استهدفت، أمس الأول، من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين مدينة الشدادي وقرية الدشيشية بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين.