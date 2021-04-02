غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم غلق 39 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ3 أيام الماضية.ودعا المحافظ، أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.وأكد محافظ الغربية، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.