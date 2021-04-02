الكرملين يؤكد حصوله على دعوة بايدن لبوتين للمشاركة في قمة المناخ

أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين تلقى الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة المناخ.وقال بيسكوف وفقا لوسائل إعلام روسية اليوم الجمعة: "حقا لقد تلقينا الدعوة، لكن تفاصيلها ليست موجودة"، مضيفا أنه سيتم حاليا عبر القنوات الدبلوماسية، وعبر السفارة الروسية في واشنطن، والسفارة الأمريكية في موسكو، توضيح التفاصيل حول كيفية إجراء هذه القمة ومن سيشارك فيها".