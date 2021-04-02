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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين يؤكد حصوله على دعوة بايدن لبوتين للمشاركة في قمة المناخ

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:42 م
جريدة الدستور
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أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين تلقى الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة المناخ.

وقال بيسكوف وفقا لوسائل إعلام روسية اليوم الجمعة: "حقا لقد تلقينا الدعوة، لكن تفاصيلها ليست موجودة"، مضيفا أنه سيتم حاليا عبر القنوات الدبلوماسية، وعبر السفارة الروسية في واشنطن، والسفارة الأمريكية في موسكو، توضيح التفاصيل حول كيفية إجراء هذه القمة ومن سيشارك فيها".

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