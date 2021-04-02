وزير خارجية ألمانيا يرحب بالمحادثات النووية مع إيران

رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة، باستئناف المحادثات النووية الإيرانية لكنه قال إن الوقت عامل مهم.وقال في بيان "ليس لدينا وقت نضيعه وجود اتفاق يحظى بالاحترام الكامل مرة أخرى سيكون إضافة لأمن المنطقة بأسرها وأفضل أساس للمحادثات حول القضايا المهمة الأخرى للاستقرار الإقليمي".