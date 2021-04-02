«علوم طنطا»: فتح باب التقدم لمشاريع إنتاجية لشباب الباحثين
الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:41 م
حسام فوزى جبر - شريف عبد الغنىطباعة
قررت إدارة الدراسات العليا والبحوث بكلية العلوم جامعة طنطا، فتح باب التقدم لمشاريع بحثية إنتاجية لشباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس مع الاستعانة بالطلاب الباحثين كمعاونين.
وأشارت الكلية، إلى أن المشاريع البحثية تشمل مواضيع بحثية منها الطاقة الشمسية، وصناعة المنظفات، وإنتاج فطر المشروم، بالإضافة إلى إعداد شرائح الأنسجة النباتية والحيوانية وSensor وAqua ponic وأخيرًا Culture Collection.
وأضافت، أنه على من يرغب في التقدم للمشروع، تعبئة النموذج المرفق وإرساله إلي البريد التالي: "[email protected] ولفتت أن مدة المشروع عام كامل قابل للمد لفترة أخرى مماثلة وفقا لما تقرره الكلية.
وأشارت الكلية، إلى أن المشاريع البحثية تشمل مواضيع بحثية منها الطاقة الشمسية، وصناعة المنظفات، وإنتاج فطر المشروم، بالإضافة إلى إعداد شرائح الأنسجة النباتية والحيوانية وSensor وAqua ponic وأخيرًا Culture Collection.
وأضافت، أنه على من يرغب في التقدم للمشروع، تعبئة النموذج المرفق وإرساله إلي البريد التالي: "[email protected] ولفتت أن مدة المشروع عام كامل قابل للمد لفترة أخرى مماثلة وفقا لما تقرره الكلية.