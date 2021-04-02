«البغبغان» أحدث عروض مسرحية اللوكاندة.. الليلة

يعرض مساء اليوم الجمعة عرض "البغبغان"، وهو أحدث عروض مسرحية "اللوكاندة" للفنان أشرف عبد الباقي، ونجوم مسرح مصر، وذلك في تمام الساعة الثامنة على شاشة قناة dmc."اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العونى، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوى، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجى جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، أغنية التتر هشام عباس، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، منتج فني فتحي إسماعيل وإشراف عام عمرو كمال.