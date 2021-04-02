غدًا.. فصل الكهرباء عن زفتى والسنطة بالغربية

أعلنت العلاقات العامة بمحافظة الغربية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من محطة محولات زفتى الجديدة ومحطة المحولات القديمة، يوم غدًا السبت، من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطتين.وأوضح المهندس أشرف الحسينى أبو هرجة، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الخميس، أن الأماكن التي سيشملها انقطاع التيار الكهربائي خلال تلك المدة الزمنية، وهي مدينة زفتى بالكامل، وخطوط الريف، وقريتي كفركلا الباب، والكرما بمركز السنطة.وطالبت العلاقات العامة بمحافظة الغربية، المواطنيين فى الأماكن التي ستتأثر بتدبير احتياجاتهم من الكهرباء، وتوفير المصدر البديل خلال ساعات فصل التيار خاصة المستشفيات والمخابز.