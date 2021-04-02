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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. فصل الكهرباء عن زفتى والسنطة بالغربية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:37 م
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلنت العلاقات العامة بمحافظة الغربية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من محطة محولات زفتى الجديدة ومحطة المحولات القديمة، يوم غدًا السبت، من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطتين.

وأوضح المهندس أشرف الحسينى أبو هرجة، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الخميس، أن الأماكن التي سيشملها انقطاع التيار الكهربائي خلال تلك المدة الزمنية، وهي مدينة زفتى بالكامل، وخطوط الريف، وقريتي كفركلا الباب، والكرما بمركز السنطة.

وطالبت العلاقات العامة بمحافظة الغربية، المواطنيين فى الأماكن التي ستتأثر بتدبير احتياجاتهم من الكهرباء، وتوفير المصدر البديل خلال ساعات فصل التيار خاصة المستشفيات والمخابز.

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