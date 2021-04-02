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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 549 مخالفة مرورية بالغربية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:34 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عمرو رأفت، حملة على الطرق والشوارع الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة، على مدار أمس الخميس، تم خلالها تحرير 549 مخالفة متنوعة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عمرو رأفت، مدير إدارة مرور الغربية، بتحرير وضبط 549 مخالفة متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما حصلت الحملة غرامات تم تحريرها بلغت 39 ألفا و150 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، نحو المخالفين، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

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