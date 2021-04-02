المرأة فى القرن الماضي.. أسبوع ثقافي بالمنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم قصر ثقافة المنيا ضمن فعاليات الأسبوع الثقافى بمناسبة احتفالات أعياد المرأة محاضرة تثقيفية بعنوان "المرأة فى القرن الماضى" ألقاها مختار عبد الفتاح.وتحدث عن المرأة التى لم يكن لها حق الخروج للحياة الإجتماعية أو السياسية، فسعت لإنشاء صالونات الأدب لجذب الأدباء إليها مثال صالون مى زيادة الذى كان يحضرة أمير الشعراء أحمد شوقى، لطفى السيد، خليل مطران، حافظ إبراهيم.كما أشار لأول سيدة كتبت عن انتصارات أكتوبر ورفع العلم على سيناء وهى سلمى الجيوشى، وكثير من المبدعات منهم إحسان كمال، صوفى عبدالله، نوال مهنى، ابتسام الدمشاوى، منال الصناديقى، صفاء خيرى، بجانب عقد محاضرة تثقيفية أخرى بعنوان "إبداعات المرأة فى المجتمع ودورها" ألقاها طه على سالم، وتطرق بالحديث إلى إبداعات المرأة فى المجتمع، وأن دورها ليس فى الإبداع فقط إنما قيادة المجتمع مع الرجل لأنها نصف المجتمع، كما تحدث عن الملكات من الفراعنة أمثال كليوباترا، ونفرتيتى، إيزيس، إيزادورا والوصول للعصر الحديث أمثال هدى شعراوى، سكينة فؤاد، بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن، وكثير من المبدعات فى كل المجالات التى اقتحمتها المرأة كقاضية وسفيرة وطبيبة وغيرها، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة المنيا للموسيقى العربية، حيث تغنى الفنان أحمد جمعة بأغنية "كامل الأوصاف".قدم الفنان مصطفى درويش أغنية "لأجل النبي"، بجانب عقد لقاء حوارى بعنوان "العنف ضد المرأة" قدمته لمياء أحمد محمود الطراوى مدير برامج المراة بجمعية رابطة المرأة العربية، وتحدثت عن أنواع العنف الذى تتعرض له المرأة منها عنف جسدى، وعنف نفسي وغيره، إلى جانب ذلك قدم فيلم تسجيلى بعنوان "العنف ضد المرأة".قدم بيت ثقافة سمالوط ورشة حكي بالعرائس وذلك بمناسبة عيد الام من تنفيذ الفنان شريف محمد، وشارك في الورشة مينا ميمي بدور الأب، محمود ياسين بدور الإبن، وأحمد عزت بدور الأم، كذلك قدم البيت عرض لفيلم من أجل عينيكى احتفالا بأعياد المرأة.