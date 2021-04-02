رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المرأة فى القرن الماضي.. أسبوع ثقافي بالمنيا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:32 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم قصر ثقافة المنيا ضمن فعاليات الأسبوع الثقافى بمناسبة احتفالات أعياد المرأة محاضرة تثقيفية بعنوان "المرأة فى القرن الماضى" ألقاها مختار عبد الفتاح.

وتحدث عن المرأة التى لم يكن لها حق الخروج للحياة الإجتماعية أو السياسية، فسعت لإنشاء صالونات الأدب لجذب الأدباء إليها مثال صالون مى زيادة الذى كان يحضرة أمير الشعراء أحمد شوقى، لطفى السيد، خليل مطران، حافظ إبراهيم.

كما أشار لأول سيدة كتبت عن انتصارات أكتوبر ورفع العلم على سيناء وهى سلمى الجيوشى، وكثير من المبدعات منهم إحسان كمال، صوفى عبدالله، نوال مهنى، ابتسام الدمشاوى، منال الصناديقى، صفاء خيرى، بجانب عقد محاضرة تثقيفية أخرى بعنوان "إبداعات المرأة فى المجتمع ودورها" ألقاها طه على سالم، وتطرق بالحديث إلى إبداعات المرأة فى المجتمع، وأن دورها ليس فى الإبداع فقط إنما قيادة المجتمع مع الرجل لأنها نصف المجتمع، كما تحدث عن الملكات من الفراعنة أمثال كليوباترا، ونفرتيتى، إيزيس، إيزادورا والوصول للعصر الحديث أمثال هدى شعراوى، سكينة فؤاد، بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن، وكثير من المبدعات فى كل المجالات التى اقتحمتها المرأة كقاضية وسفيرة وطبيبة وغيرها، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة المنيا للموسيقى العربية، حيث تغنى الفنان أحمد جمعة بأغنية "كامل الأوصاف".

قدم الفنان مصطفى درويش أغنية "لأجل النبي"، بجانب عقد لقاء حوارى بعنوان "العنف ضد المرأة" قدمته لمياء أحمد محمود الطراوى مدير برامج المراة بجمعية رابطة المرأة العربية، وتحدثت عن أنواع العنف الذى تتعرض له المرأة منها عنف جسدى، وعنف نفسي وغيره، إلى جانب ذلك قدم فيلم تسجيلى بعنوان "العنف ضد المرأة".

قدم بيت ثقافة سمالوط ورشة حكي بالعرائس وذلك بمناسبة عيد الام من تنفيذ الفنان شريف محمد، وشارك في الورشة مينا ميمي بدور الأب، محمود ياسين بدور الإبن، وأحمد عزت بدور الأم، كذلك قدم البيت عرض لفيلم من أجل عينيكى احتفالا بأعياد المرأة.

موضوعات متعلقة

تردد قناة النور قرآن 2021 على نايل سات

المتهم فى واقعة التحرش بالسائحات: كنت عايز أبقى مشهور.. وبختار الحلوين بس

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

الأكثر قراءة

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة

السيسى يتفقد تطوير الطرق بالقاهرة ويطلع على محور عدلى منصور

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

المرأة فى القرن الماضي.. أسبوع ثقافي بالمنيا

أشكال الكتابة عند الشعراء بثقافة المنيا

سعاد سليمان توقع روايتها «هبات ساخنة» بأتيليه القاهرة

«الثقافة» تعتمد برنامج فعاليات الأنشطة الإبداعية في رمضان