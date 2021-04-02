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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:29 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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حرصت وزارة الداخلية ممثلة فى كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، على المشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم (أبريل 2021) والمشاركة فى الاحتفال بهذه المناسبة لتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة بتنظيم يوم ترفيهى لعدد من الأطفال الأيتام "من ذوى الإحتياجات الخاصة" المودعين بإحدى دور الرعاية وإهدائهم بعض الهدايا الرمزية، وقد شاركهم الاحتفال وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان وذلك بمقر النادى العام لضباط الشرطة بمدينة نصر.

وزار وفد من ضباط وضابطات مديرية أمن الفيوم إحدى دور رعاية الأطفال الأيتام وإهدائهم بعض الهدايا الرمزية، وقد لاقى ذلك إستحسانًا من الأطفال والمشرفين عليهم، حيث أعرب القائمون على إدارة الدار عن خالص الشكر والتقدير لأجهزة وزارة الداخلية لحرصها الدائم على المشاركة فى كافة الفعاليات والمبادرات والأنشطة ذات الطابع الإنسانى.

جاء ذلك فى ضوء اهتمام أجهزة الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصرى وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية فى المستقبل ودفع مسيرة التنمية والإزدهار.. وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

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