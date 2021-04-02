السيدة انتصار السيسى: يوم اليتيم من أهم الأيام التى تعكس الحب والرحمة فى قلوبنا

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن يوم اليتيم يعتبر من أهم الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة.وأضافت قرينة الرئيس، خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "يعتبر يوم اليتيم من أهم الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة فى قلوبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا، الذين فقدوا أقرب الناس إليهم، فلنكن لهم يد العون التى ترسم البسمة على شفاههم وتضمن لهم مستقبلا آمنا ومشرقا".