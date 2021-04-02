الأنبا باخوم يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بالخصوص

زار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول للأقباط الكاثوليك بالخصوص، وذلك في إطار الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة.تضمنت الزيارة احتفال نيافة المطران بصلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب الدكتور يونان شحاتة، راعي الكنيسة، والأب جورج سامي، الراعي المساعد بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، كما منح الأنبا باخوم درجة الأبصالتس (المرتل) لبعض شمامسة الكنيسة.وألقى الأب الراعي كلمة رحب فيها بالأنبا باخوم، معبرًا عن امتنانه لنيافته لحضوره اليوم، وكذلك لتشجيعه المستمر للكنيسة.ومن ناحيته، ألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة شكر فيها الأب يونان على مجهوداته من أجل خدمة ونهضة الكنيسة.