افتتاح 3 مساجد في السويس (فيديو)

افتتح السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي والشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف، مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب بالصباح.وافتتح الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة مسجد بشائر النصر ببورتوفيق والشيخ خالد عبدالله احمد مدير إدارة أوقاف الجناين مسجد البطراوي بالجناين..وأشار "راضي" من فوق منبر مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب بالصباح "عن مفهوم التنمية الشاملة"، مشيرا إلى أن الله عزوجل خلق الإنسان وخلق له كل أسباب الحياة، فذلل له الأرض ومهدها وقدر فيها أقواتها، وجعلها صالحة لقيام حياة كريمة تسع الإنسانية كلها حيث يقول تعالي "والأرض وضعها للانام"، ويقول سبحانه وتعالي "والأرض فرشناها فنعم الماهدون"، ويقول جل شأنه "والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولانعامكم".وتابع في خطبته أن الله تعالي أمر الإنسان أن يأخذ بأسباب العلم ليعمر الارض، ويستثمر الموارد الطبيعية التي خلقها الله سبحانه في الكون فيحقق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع علي الفرد والمجتمع، حيث يقول سبحانه وتعالى " الله الذي خلق السماوات والارض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار * وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار".وأضاف أن التنمية البشرية تتحقق باستثمار الطاقات البشرية وخاصة الشباب،من حيث اعدادهم، وتنمية مواهبهم،وحسن تاهيلهم، والدفع بهم في مجالات العمل المختلفة،ولقد أولي النبي صلى الله عليه وسلم الشباب اهتماما كبيرا ومنحهم الثقة،وتحملهم المسؤلية، وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: قدموا إلينا شبابكم فإنهم افرغ قلوبا،واحفظ لما سمعوا،فمن أراد الله أن يتمه له أتمه.