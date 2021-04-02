الصحة النفسية تدعم أمهات الأطفال المصابين بالتوحد مجانًا

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، بدء مجموعات دعم أمهات الأطفال المصابين بالتوحد من سن ٢ إلى ٩ سنوات مجانًا.وأوضحت أنه من خلال تطبيق برنامج منظمة الصحة العالمية ومنظمة أوتيزم سبيك تدريب رفع مهارات الوالدين للتوحد CST Caregiver skills training.وأشارت إلى أنه يمكن للأمهات الراغبات في الالتحاق بالبرنامج الدخول للجروب الواتسابhttps:chat.whatsapp.comDbzWRdWXTDsJSDFzE0WfrU، وذلك لتيسير التواصل وتحديد الموعد من خلال فريق إدارة الأطفال ووحدات علاج التوحد على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن التدريب متاح عبر الإنترنت أو داخل وحدات الرعاية النهارية للتوحد.