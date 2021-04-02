ضبط 61 مخالفة تموينية بالغربية

شنت مباحث التموين بالغربية، حملة على الأسواق والمحال والمصانع بمدن ومراكز المحافظة، على مدار أمس الخميس، وتمكنت من ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة.كان العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، قد أخطر اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، بتلقيه إخطارا من ضباط الإدارة بضبط 61 مخالفة متنوعة، شملت مخالفات البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتجميع خبز مدعم وتجميع خبز بلدي مجفف، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية وتلاعب في الأوزان.وتم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.