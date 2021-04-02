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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الصحفيون يحتجون على قرار مد تسجيل أعضاء «العمومية» لـ5 دقائق فقط (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:35 م
جريدة الدستور
رضوى عبدالغني_أحمد التمساح_تصوير: إسلام محمود
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اعترض عدد كبير من الصحفيين على قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، والتي أعلنت عقب فرز الأصوات بمد فترة التسجيل لمدة خمس دقائق فقط، وهو ما احتج عليه الموجودون ليطالبوا بمدها ساعة كاملة.

وقد مدت اللجنة فترة التسجيل نصف ساعة مرة أخرى لتنتهي في تمام الثانية لعدم اكتمال النصاب، وهو المد الأخير، خاصة وأنه وصل عدد المسجلين لـ 1600.

وبدأ صباح اليوم الجمعة، توافد الصحفيين للتسجيل في الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة والتي تنعقد لأول مرة خارج النقابة بسبب ظروف كورونا، وسط إقبال كثيف.

وحرص كل الوافدين على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم.

وتجري الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفى لعام 2021 على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسوف يستمر تسجيل الأعضاء حتى الثانية عشرة ظهرا، ثم يتم المد ساعة بعد ساعة لحين اكتمال النصاب، ثم تعقد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وجدول الأعمال ثم تبدأ عملية التصويت.

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