إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدًا استمرار الحملات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (وادي النطرون- بدر- المحمودية- الدلنجات) عن إزالة 10 حالات تعد على مساحة 2352 م2 عبارة عن:- إزالة 3 حالات تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 1300 م بقري مراقبة الانطلاق بوادي النطرون، وإزالة حالتي تعد بالبناء وفك ثلاث شدات خشبية بإجمالي مساحة 750 م٢ بنطاق مركز بدر عبارة عن سور ومبان بالطوب الأبيض الحجري خارج الزمام وشدات خشبية ممهدة لصب أسقف دون ترخيص.كما تم تنفيذ إزالة فى المهد لحالة تعد علي الأرض الزراعية بمساحة 182 م٢ بقرية المسعدة التابعة لقرية فيشا بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية، وإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية الوفائية بالدلنجات بمساحة 120 متر عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.