توزيع هدايا وفحص مشرفي وأطفال دار أيتام مطروح (فيديو)

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، فعاليات التثقيف الصحي والمبادرات الرئاسية، الذي نظمته وزارة الصحة في دار أيتام مطروح، حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف المبكر على أمراض السمنة والانيميا والتقزم لدى أطفال دار الأيتام بالمحافظة بالإضافة إلى الكشف علي المشرفات داخل دار الأيتام في مبادرة صحة المرأة المصرية وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم ورفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال.ورصدت "الدستور" فعاليات التثقيف الصحي للمشرفات والأطفال وتوعيتهم والكشف عليهم في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.وقام محافظ مطروح بتوزيع عددا من الهدايا علي أطفال دار أيتام مطروح مؤكدا لهم علي الاهتمام الدائم بهم وتلبيه كافه احتياجاتهم.كما قام وفد من المكتب الإعلامي لوزارة الصحة ومديرية الصحة بمطروح بقيادة أيه طلعت بتوزيع عددا من الهدايا على الأطفال وإدخال السرور عليهم قبل شهر رمضان.جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح وفتحي الجمل وكيل وزارة التضامن والدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة والشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح