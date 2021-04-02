رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع هدايا وفحص مشرفي وأطفال دار أيتام مطروح (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:15 م
دار أيتام مطروح
دار أيتام مطروح
ياسمين شعيب
طباعة
شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، فعاليات التثقيف الصحي والمبادرات الرئاسية، الذي نظمته وزارة الصحة في دار أيتام مطروح، حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف المبكر على أمراض السمنة والانيميا والتقزم لدى أطفال دار الأيتام بالمحافظة بالإضافة إلى الكشف علي المشرفات داخل دار الأيتام في مبادرة صحة المرأة المصرية وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم ورفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال.

ورصدت "الدستور" فعاليات التثقيف الصحي للمشرفات والأطفال وتوعيتهم والكشف عليهم في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وقام محافظ مطروح بتوزيع عددا من الهدايا علي أطفال دار أيتام مطروح مؤكدا لهم علي الاهتمام الدائم بهم وتلبيه كافه احتياجاتهم.

كما قام وفد من المكتب الإعلامي لوزارة الصحة ومديرية الصحة بمطروح بقيادة أيه طلعت بتوزيع عددا من الهدايا على الأطفال وإدخال السرور عليهم قبل شهر رمضان.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح وفتحي الجمل وكيل وزارة التضامن والدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة والشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح

موضوعات متعلقة

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

السيسى يتفقد تطوير الطرق بالقاهرة ويطلع على محور عدلى منصور

محمد محسن يغرد معتزلًا الفن: «هفتح محل عجل»

«السكة الحديد»: حركة القطارات بخط «القاهرة- أسوان» طبيعية


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

الأكثر قراءة

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عميد لاعبي العالم
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
المزيد

الثقافة

«زورت شهادة الإعدادية».. الكذبة التي وقع فيها الكاتب الساخر محمد راضي

«نافذة على الأدب المصرى».. ندوة بالمركز الثقافى الروسي بالإسكندرية

المرأة فى القرن الماضي.. أسبوع ثقافي بالمنيا

أشكال الكتابة عند الشعراء بثقافة المنيا