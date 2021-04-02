رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 1140 مواطنا في قافلة مجانية بقنا ضمن «حياة كريمة»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:15 م
حياة كريمة
حياة كريمة
قنا: إسلام البكري
طباعة
نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية شاملة، بقرية كوم جابر التابعة لمركز أبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، لدعم مستوى الخدمات الصحية، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، للكشف الطبي في نحو ٦ تخصصات طبية مختلفة، من خلال الكشف الطبي على ١١٤٠ مواطنا مجانا بواقع "٤٢٣ باطنة، ٣١٧ أطفال، ٢٣٢ جلدية، ٦٣ نساء، ٦١ تنظيم أسرة، ٤٤ جراحة "، فضلا عن عقد ندوات لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، وحماية أنفسهم منه، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
‏‪ ‬
ومن جانبه أشار الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن القافلة الطبية لم يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية والصحية فحسب، بل جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور ٨٣ مواطنا، وسط تطبيق قواعد التباعد الصحي والاجتماعي.

وأضاف تواضروس أن القافلة ضمت  ٦ تخصصات طبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، مشيرًا إلى أنه تم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

موضوعات متعلقة

السيسى يتفقد تطوير الطرق بالقاهرة ويطلع على محور عدلى منصور

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة

متحدث «الأوقاف»: إغلاق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية في رمضان

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

الأكثر قراءة

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة

السيسى يتفقد تطوير الطرق بالقاهرة ويطلع على محور عدلى منصور

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

المرأة فى القرن الماضي.. أسبوع ثقافي بالمنيا

أشكال الكتابة عند الشعراء بثقافة المنيا

سعاد سليمان توقع روايتها «هبات ساخنة» بأتيليه القاهرة

«الثقافة» تعتمد برنامج فعاليات الأنشطة الإبداعية في رمضان