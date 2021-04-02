الكشف على 1140 مواطنا في قافلة مجانية بقنا ضمن «حياة كريمة»

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية شاملة، بقرية كوم جابر التابعة لمركز أبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، لدعم مستوى الخدمات الصحية، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.وأوضح محافظ قنا، أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، للكشف الطبي في نحو ٦ تخصصات طبية مختلفة، من خلال الكشف الطبي على ١١٤٠ مواطنا مجانا بواقع "٤٢٣ باطنة، ٣١٧ أطفال، ٢٣٢ جلدية، ٦٣ نساء، ٦١ تنظيم أسرة، ٤٤ جراحة "، فضلا عن عقد ندوات لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، وحماية أنفسهم منه، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.‏‪ ‬ومن جانبه أشار الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن القافلة الطبية لم يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية والصحية فحسب، بل جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور ٨٣ مواطنا، وسط تطبيق قواعد التباعد الصحي والاجتماعي.وأضاف تواضروس أن القافلة ضمت ٦ تخصصات طبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، مشيرًا إلى أنه تم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.