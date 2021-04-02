نشوى مصطفى زوجة مصرية تتعرض للنصب فى المسلسل الإماراتى «اللى نحبهم»

تشارك الفنانة نشوى مصطفى في بطولة مسلسل "اللي نحبهم"، ومن المقرر عرض المسلسل على قناة "الإمارات" في رمضان.وتجسد نشوى مصطفى خلاله دور مصرية متزوجة من إماراتي ولديها "بيزنس" هناك، ثم تتعرض لجريمة نصب."اللي نحبهم" تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو، وبطولة أحمد الجسمي وفاطمة الحوسني وجمعة علي.وكانت نشوى وصلت للإمارات، خلال الفترة الماضية، وبدأت التصوير بالفعل، وهي ليست المرة الأولى التي تشارك فيها في عمل خليجي، واستقبلها الفنانون الإماراتيون استقبالا حافلا ونشروا تغريدات ومنشورات عبر "فيسبوك" للترحيب بها، ومن المقرر أن يكون مسلسلا اجتماعيا بالصبغة الكوميدية الخفيفة.