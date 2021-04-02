افتتاح 18 مسجدًا بتكلفة 100 مليون جنيه فى الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اللواء عبد القادر النورى، السكرتير العام، بافتتاح مسجد أبوبكر الصديق بقرية بهوت مركز نبروه بتكلفة 12 مليون جنيه بالجهود الذاتية، والمسجد مقام على مساحة 1000 متر مربع، ويتكون من دورين بمساهمات الجهود الذاتية للمجتمع المدنى.وأكد محافظ الدقهلية دعمه المستمر لمبادرات ومساهمات المجتمع المدنى والجهود الذاتية بالدقهلية ومشاركتها الفعالة مع أجهزة الدولة فى رفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم مشيرا إلى أن الدقهلية رائدة بالفعل فى مجال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية فى كل المجالات.وألقى خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف تحت عنوان "مفهوم التنمية الشاملة"، وأكد فيها على أن الله أمر بأن يأخذ الإنسان بأسباب العلم ليعمر الأرض، مشيرا إلى ضرورة استثمار طاقات الشباب بصفة خاصة بما يعود بالنفع على المجتمع.وتم افتتاح 17 مسجدًا جديدًا بعدد من مراكز المحافظة شملت المسجد الكبير بقرية المواجد بمركز المنزلة على مساحة 500 متر مربع بتكلفة 5.226 مليون جنيه، ومسجد القنان بشبرا سندى بمركز السنبلاوين على مساحة 750 مترا مربعا بتكلفة 12 مليون جنيه، ومسجد عزبة المطب بمنشاة عزت بمركز السنبلاوين على مساحة 350 مترا مربعا بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومسجد الرحمة بكفر الحاج عزب بمركز السنبلاوين على مساحة 330 مترا مربعا بتكلفة 3.5 مليون جنيه.ومسجد قرية غزالة بمركز السنبلاوين على مساحة 280 مترا مربعا بتكلفة 4 ملايين جنيه، والمسجد الكبير بقرية ميت النحال مركز دكرنس على مساحة 1300 متر مربع بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومسجد عبد النبي بقرية ميت فارس بمركز بني عبيد على مساحة 600 متر مربع بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومسجد الرحمن بعزبة التحسين بمركز بني عبيد على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومسجد حامد العزبي بقرية السمارة بمركز تمي الأمديد على مساحة 360 مترا مربعا بتكلفة 2. 6 مليون جنيه، ومسجد القريعي بقرية السمارة بمركز تمي الأمديد على مساحة 700 متر مربع بتكلفة 4.6 مليون جنيه.ومسجد السيد شلتوت بقرية بسنديلة بمركز بلقاس على مساحة 400 متر مربع بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومسجد المنيلاوي بقرية أبو زاهر بمركز شربين على مساحة 550 مترا مربعا بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ومسجد كسيبة بقرية أبو جلال بمركز شربين على مساحة 250 مترا مربعا بتكلفة 2. 5 مليون جنيه، ومسجد حسن أبوعلى بقرية ميت ناجي بمركز ميت غمر على مساحة 310 أمتار مربعة بتكلفة 5 ملايين جنيه.ومسجد أبو شمالة بمدينة بلقاس على مساحة 200 متر مربع بتكلفة 2 مليون جنيه، ومسجد الجزيرة بمدينة جمصة على مساحة 200 متر مربع بتكلفة 2 مليون جنيه، ومسجد الشهداء بقرية نقيطة بمركز المنصورة على مساحة 575 مترا مربعا بتكلفة 7 ملايين جنيه، وذلك بمعرفة إدارات الأوقاف المختصة بنطاق المراكز والمدن المشار إليها التابعة لها المساجد. المذكورة.