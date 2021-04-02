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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبادرات لعلاج أمراض سوء التغذية والأنيميا والتقزم للأيتام بدمنهور

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:13 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن الاحتفال بيوم اليتيم فى الجمعه الاولى من شهر أبريل من كل عام ليس مقتصرا على تقديم الاهتمام في هذا اليوم فقط بل الاهتمام والرعايه لجميع اطفالنا وابنائنا وخاصه بدور الرعايه والايتام متواصل على مدار العام الذي تاتي ضمن اهتمام فخامه السيد الرئيس بجميع ابناء الوطن من خلال قرارات وتكليفات تصون حقوقهم وكرامتهم وتكفل حياة كريمة للمواطنين

واشاد اللواء المحافظ بحملة وزارة الصحة والسكان ومديرية الصحة بالبحيرة التى تمت اليوم بالتزامن مع الإحتفال بيوم اليتيم بتنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية والانيميا والتقزم وكذا صحة المرأة والتوعية والتثقيف الصحى وتقديم الهدايا بدور مؤسسات ورعاية الأيتام بدمنهور

وأشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة الى تواجد لجنة من الوزارة بالتزامن مع لجان مماثلة بجميع المحافظات تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة لتقديم الدعم والرعاية الطبية وكذا الهدايا لأبناء دور رعاية الأيتام وكذا فرق صحة المرأة لخدمة المشرفات بدور الرعايه ضمن توجيهات فخامة السيد الرئيس ودعم الوزارة بالتنسيق مع المحافظة، حيث تم الكشف على الأطفال لتحديد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) بقياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال.

ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو، وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض سيتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وسيتم متابعة الاطفال حتى يتم شفاء الطفل.

وأضاف الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية انه تم الكشف ومتابعة ٨٧ طفل اليوم بواقع ٤٥ فتاة وبنت بمؤسسة الابعادية للبنات و٢٤ بمؤسسة الابعادية للبنين و١٨ فتاة بدار الجمعية النسائية لتحسين الصحة بدمنهور كما تم تقديم الهدايا لهم جميعا وكذا متابعة ٢٥ من المشرفات من خلال فريق صحة المرأة المتواجد بالحملة.

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