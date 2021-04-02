تحرير 13 مخالفة وضبط 730 كيلو دواجن و400 كيلو أسماك بالشرقية

أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بإدارات أولاد صقر ومنيا القمح وأبو حماد البيطرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية (الرقابة التموينية) بأولاد صقر ومنيا القمح وأبو حماد وشرطة المرافق بأولاد صقر وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت بشن حملات تفتيشية، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمراكز أولاد صقر ومنيا القمح وأبو حماد.وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 70 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و730 كجم أجزاء دواجن بمحل لبيع للدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و(400 كجم) أسماك بثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والأسماك و20 كجم لحوم مفرومة بثلاجة لحفظ وبيع اللحوم بدون فواتير وتم تحرير ( 13 ) محضر مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.