35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى أكثر من 35 ألف مواطن صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه.وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأقصى، فراس الدبس، بأن 35 ألف مصل أدوا الجمعة على مساحة 144 دونما في رحاب الأقصى، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.ونشرت قوات الاحتلال حواجزها على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، قب توافد المصلين، ما تسبب باحتشادهم في المداخل والأزقة.