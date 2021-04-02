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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب: موافقات وزارية لتطويرالقطاعات الخدمية بمنيا القمح ومشتول السوق

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:09 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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أعلن مكتب النائب أحمد عبد الجواد، النائب البرلمانى عن مركزي "منيا القمح ومشتول السوق"، عن تقديم عدد من الخدمات خلال الأيام الماضية، فى عدد من المجالات.

ففي قطاع "الرياضة"، تمكن النائب من الحصول على موافقة بصيانة وتطهير أرض ملعب "مركز شباب قرية الميمونة"، بالإضافة إلى بناء سور للمركز، مع إسناده للجهات المختصة.

كما تمكن أحمد عبدالجواد من الحصول على موافقة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بالموافقة على تزويد مركز شباب كفر الغنيمي بأجهزة صالة جيم، وجار إنهاء إجراءات التوريد اللازمة.

وفي قطاع خدمات الصرف الصحي والمياه، حصل على الموافقة بإدراج عزبة السيد مرعي وعزبة أبو سمرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية بخطة الصرف الصحي.

وبعد شكوى مقدمة من أهالي عزبة الرافعي التابعة للوحدة المحلية بكفر إبراش مركز مشتول السوق محافظة الشرقية بخصوص الصرف الصحي، حصل النائب على الموافقة بإقامة محطة صرف صحي بعد الموافاة بقطعة أرض تبرع أو أملاك دولة يقام عليها محطة صرف صحي.

وفي قطاع الكهرباء، وبعد الطلب المقدم من النائب أحمد عبدالجواد، تم إنجاز تركيب محول الشرابية الجديدة بجهد 300ك ف نظرا لزيادة الأحمال وضعف التيار.

وفي ذات السياق، تم إجراء المعاينة اللازمة على محول عزبة تادروس التابعة لوحدة محلية شلشلمون لزيادة قدرة المحول التابع لهندسة كهرباء شرق منيا القمح من قدرة محول 63 ك ف إلى قدرة أعلى، نظرا لزيادة الأحمال وضعف التيار.

وفي تدخل عاجل تم تدعيم منطقة الرشاح بقرية المعالي بمحول كهرباء نظرا لزيادة الأحمال، كما تم زيادة قدرة محول الكوبري بناحية الشرابية التابعة للخشة من قدرة 200 كيلو فولت إلى 300 كيلو فولت نظرا لزيادة الأحمال وضعف التيار.

وفي قطاع الكهرباء أيضا، تم إجراء المعاينة اللازمة لزيادة قدرة محول قرية المسلمية التابعة لهندسة كهرباء شرق منيا القمح من قدرة محول 160 ك ف إلى قدرة 200 ك ف، نظرا لزيادة الأحمال وضعف التيار.

وعلى صعيد رفع كفاءة الطرق، وبعد طلب مقدم من النائب عبدالجواد، تم البدء في استكمال إنهاء أعمال الرصف وعمل الطبقة الأسفلتية حفاظا على أرواح مستخدمي الطريق بمركز ومدينة منيا القمح.

وفي القطاع الصحي، واصل "عبد الجواد" تقديم الدعم للوحدات الصحية، ومن بينها الصنافين التي كانت قبلة فريق عمل مكتب النائب ومحل الرعاية والاهتمام، حيث تم الاستماع إلى بعض الطلبات الهامة والخدمات العاجلة التي تحتاج إليها القرية، حيث أثنى الحضور على اهتمام النائب وفريق عمله بكل ما تحتاج إليه قرية الصنافين.

وفي قطاع التعليم، توجهت إدارة معهد فتيات الجديدة بالشكر إلى النائب على سرعة الاستجابة من جهته والتواصل المباشر ومد يد العون للمعهد للارتقاء بالعملية التعليمية بالجديدة وخدمة الطالبات.

وفي قطاع الخدمات الاجتماعية، ودعم الشباب عقد مكتب النائب اجتماعا مع الرائدات الريفيات بمركز ومدينة منيا القمح لقاءات مثمرة وبناءة مع قيادات مؤثرة من الرائدات الريفيات حيث تعمل الرائدات الريفيات على برامج وزارة التضامن في مختلف القرى والعزب بالمركز مثل برنامج «2 كفاية» الذي يعمل على تنظيم الأسرة وتصحيح المعتقدات الخاطئة حول الإنجاب، وكذلك برنامج «وعي»وكثير من برامج التضامن، بجانب الندوات واللقاءت الشبابية الدائمة.

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