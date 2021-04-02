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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف: الكشف على أكثر من 1600 مواطن في القوافل المجانية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:09 م
القوافل الطبية
القوافل الطبية
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية السعادنة مركز بني سويف على مدار" الأربعاء والخميس الماضيين" مكونة من 9 عيادات فى 10 تخصصات حيث تم الكشف على 1627مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان-معمل دم 69- معمل طفيليات 30 - حالات الأشعة 37- استصدار 10 قرارات نفقة دولة - تحويل عدد 16 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 32 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 95 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 103 مواطنا

وأكد وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

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