«أوقاف أسوان»: افتتاح 37 مسجدًا خلال 5 أشهر

كشف الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، عن أن بعد افتتاح الـ7 مساجد اليوم، يصل إجمالي المساجد التي تم افتتاحها على مدار 5 أشهر لـ37 مسجدًا على مستوى المحافظة.وأضاف لـ'' الدستور'' أن تنفيذ الأعمال لـ7 مساجد الذين تم افتتاحها اليوم مابين ترميم وصيانه لـ4 وإحلال وتجديد 3 أخرون جميعهم جهود ذاتيه وتحت أشراف وزارة الأوقاف.وأوضح '' عزت'' أن جاءت الافتتاحات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث التزم المصلين بإرتداء الكمامات، بالإضافة إلى اصطحاب المصليات الخاصة بهم خلال تواجدهم بالمساجد لإداد صلاة الجمعة.