إعادة عرض مسرحية «ورطة عائلية» على «MBC مصر».. الليلة

تقدم قناة mbc مصر اعادة عرض نجوم مسرح مصر بقيادة الفنان اشرف عبد الباقي بعنوان "ورطة عائلية" والذي عرضت هلال شهر فبراير الماضي.ويذاع العرض اليوم الجمعة على شاشة mbc مصر في تمام الساعة الثامنة، و"ورطة عائلية"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول مستشفي يحدث فيه خطأ بين الأطفال حديثي الولادة مما يُسبب العديد من المشاكل وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.