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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمير ويليام قد يجري مقابلة للرد على ادعاءات هاري وميجان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:05 م
الأمير ويليام
الأمير ويليام
مروة عنبر
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صرح أليستر كامبل، المدير الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بأنه يعتقد أن الأمير ويليام قد يجري مقابلة للرد على الادعاءات التي أطلقها شقيقه هاري وزوجته ميجان في مقابلاتهما مع الإعلامية أوبرا وينفري.

أوضح كامبل، أن ويليام أوضح له بشكل خاص، أثناء مأدبة عشاء حضرها الاثنان، أنه حين يصبح ملكا، لن يتبع سياسة الملكة إليزابيث الثانية بعدم إجراء مقابلات أبدا، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال كامبل "كنت في مأدبة عشاء ذات مرة، حيث كان الأمير ويليام من ضمن الحضور، فقمت بسؤاله عما إذا كان ينوي اتباع نهج الملكة بعدم إجراء مقابلات عندما يصبح ملكًا، ليرد ويليام قائلا إنه لن يتبع هذه السياسة".

وكانت الملكة إليزابيث، تعتبر أنه سيكون من الخطأ لها إجراء مقابلات، بل كانت تفضل دائما إصدار بيانات أو خطابات مسجلة للشعب.

يذكر أن مقابلة هاري وميغان التي بثتها شبكة سي بي إس التلفزيونية في مارس الماضى، أوقعت النظام الملكي البريطاني في أكبر أزمة له منذ وفاة والدة ويليام وهاري الأميرة ديانا في عام 1997.

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