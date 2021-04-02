«إيرو سبورت» يستضيف بطولة كأس مصر للقوص والسهم

يستضيف نادي «إيرو سبورت» الرياضي التابع لوزارة الطيران المدني بطريق مطار القاهرة الدولي، بطولة كأس مصر للقوس والسهم (التصنيف الذهبي) وتقام على مدار يومين بمشاركة 180 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 أندية رياضية مصرية، تحت رعاية الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران والمدني واللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.من جانبه، أصدر مسئولى نادي «إيرو سبروت» بقيادة اللواء جوي على هاني أحمد، بتلبية كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للفر الرياضية المشاركة بالبطولة، خاصة في ظل التجهيزات والإمكايات الضخمة التي يتميز بها نادي إيرو سبورت.كما شدد اللواء جوي على هاني أحمد، بضرورة فرض الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية المتبعة على الفرق الرياضية المشاركة في البطولة، خاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي يشهدها العالم.ومن جانبهم، أبدت جميع الفرق الرياضية المشاركة في بطولة كأس مصر للسهم والقوص، سعادتهم البالغة جراء حفاوة حسن الإستقبال من جانب مسئولي نادي إيرو سبورت، فضلًا على حرص المسوئلين على اتباع كافة المحاذير والتدابير الاحترازية التي يتبعها العالم، كما أشادت الفرق الرياضية بالتجهيزات والإمكانيات الضخمة التي يتمتع بها النادي ويضاهي كبرى الأندية الرياضية المصرية.