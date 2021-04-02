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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 581 فيزا «تكافل وكرامة» جدد على المستحقين بالشرقية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:04 م
محمد كمال الدين
محمد كمال الدين الحجاجي
سارة الوردانى
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية الانتهاء من توزيع 581 كارت فيزا تكافل وكرامة على المستحقين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.

وتمت عملية التوزيع تمت من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ومن جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم الانتهاء من توزيع عدد 18 كارت فيزا تكافل، وعدد 563 كارت فيزا كرامة وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم وتسليمها للمستحقين من خلال عدد 19 إدارة اجتماعيه بنطاق المحافظة ليصل إجمالي عدد المستفيدين 155842 مقسمين إلى 78977 مستفيد تكافل وعدد 76865 مستفيد كرامة.

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