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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لجنة الدواء بالمستثمرين: مصر متقدمة في صناعة الأدوية المثيلة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:04 م
الأدوية
الأدوية
أسماء إبراهيم
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قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن استطاعت أن تتقدم في صناعة الأدوية المثيلة وهي أدوية تكافؤ المنتج الدوائي الأصلي وتباع بأسعار منخفضة مقارنة بالأدوية الأصلية حتى تكون في متناول الجميع، حيث صنفت أنها من أفضل بلدان العالم في تصنيع تلك الأدوية.

وأضاف حافظ لــ"الدستور"، أن مصر بها 10 شركات عالمية عملاقة في صناعة الدواء منذ 1954، والبدء الفعلي لتصنيع الدواء المحلي كان عام 1936 على يد طلعت حرب، وهذا يدل على أن مصر لديها خبرات تراكمية في صناعة الأدوية منذ سنوات طويلة.

وتابع رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن حجم سوق مصر المحلي ضخمًا، فنحن من أكبر دول المنطقة إنتاجًا واستهلاكًا، مشيدًا بدور مدينة الدواء التي افتتاحها الرئيس السيسي أمس، مؤكدًا أنها ستضع مصر على خارطة الدول المصدرة للأدوية.

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