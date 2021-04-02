البابا تواضروس: السوشيال ميديا مليئة بالأخبار الكاذبة

لم تُصدر قرارات رهبنة جديدة

الكنيسة يهمها حياة الراهب أولًا

الكنيسة تلجأ إلى خدمة الرهبان في حالات معينة

التبرع بالعشور لابد أن تكون في يد أمينة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن دير أبو مقار بوادي النطرون أحد أديرة العامرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحدثت فيه مشكلة في يونيو عام2018، وتمت إحالتها إلى المحكمة والقضاء وتم الحكم فيها.وأضاف بابا الكنيسة القبطية في فيديو متداول له: أن السوشيال ميديا مليئة بالأحداث والمعلومات الغير حقيقية وأخبار كاذبة لكن نحن نثق تمامًا فيما تم من تحقيقات والموضوع حاليًا في يد المحكمة ولاتعقيب أبدًا على احكام القضاء.رسامة أسقف لدير أبو مقار في الوقت المناسبأما عن أمور الدير فقال البابا تواضروس الثاني: إن الأمور تسير بشكل جيد جدًا، وأن أباء رهبان الدير يمارسون الحياة الروحية والديرية بشكل جيد، مُضيفًا: انه الكنيسة أوقفت قبول طلاب الرهبنة جدد بالدير، لافتًا إلى أنه في وقت مناسب سيتم رسامة أسقف ورئيس للدير، مؤكدًا أنه كل فترة يقوم بزيارة الدير ومتابعه احواله.أما عن صدور قرارات رهبنة في الرهبنة جديدة فأكد البابا تواضروس الثاني عبر فيديو له: أنه لاتوجد أي قرارت جديدة بشأن الرهبنة، ولكن تم تقليل أعداد المقبلين على الرهبنة بسبب عدة اعتبارات منها ظروف كورونا والأحداث التي تمت في الأديرة.مُضيفًا: أن دخول الحياة الرهبانية يُحتاج استعدادًا لأنه الرهبنة هي عبارة عن نمط حياة وان الحياة الديرية لها مواصفات واستعدادات نفسية فأن كل الطرق تؤدي إلى الله حتى الزواج.أما عن قرار رجوع الراهب إلى ديره بعد خدمته 3 سنوات أكد البابا تواضروس الثاني: أنه في جلسات المجمع المقدس تمت مناقشة هذا القرار وبحثه في لجنة الرهبنة مؤكدًا ان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يُهمها حياة الراهب أكثر من خدمته فرأينا أن الأب الراهب يُخدم في إيبارشية أو منطقة معينة لمده سنتين أو ثلاث سنوات وبعدها يعود إلى ديره حتي لاينسي حياته الرهبانية فأصدرنا هذا القرارلانه يهمنا حياة الراهب أكثر من خدمتة، مؤكدًا أن الخدمة الناجحة هي خدمة الأباء الكهنة.وتابع: الكنيسة تلجأ إلى خدمة الأباء الرهبان في حالتين أولهما عن تأسيس منطقة معينة أو خدمة جديدة، والحالة الثانية هي أن يكون عدد الأسر المسيحية قليل في إيبارشية ما فنقوم بإرسال الأب الراهب بدلًا من إرسال الأب الكاهن بأسرته للخدمة في تلك المنطقة.وتابع البابا تواضروس الثاني: أن التبرع والعشور لابد أن تكون في يد أمينة لأنها نوعًا من أنواع العبادة، مؤكدًا أنه قبل تقديم العشور لابد أن تسال وتستفسر لأنه نوعًا من أنواع المسؤلية.مؤكدًا: أنه ماقدم من عشور وتبرعات إلى شخص مشلوح من قبل الكنيسة خطأ جدًا، وقبيل تقديم العشور لابد من السؤال عن أسقف الدير أو أسقف الإيبارشية.