«مصر للطيران» تسير 75 رحلة جوية بمطار القاهرة غدًا

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا السبت، 75 رحلة جوية بمعدل 52 رحلة دولية إلى كل من تورونتو، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوظبي، الدوحة، عمّان، لندن، نيويورك، روما، موسكو، باريس، مدريد، إسطنبول، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، أثينا، البحرين، عنتيبي، أديس أبابا، الشارقة، الخرطوم.كما تسير 19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7170 راكبًا.