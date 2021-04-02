رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كواليس استضافة سعد الصغير في «شيخ الحارة والجريئة»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:01 م
سعد الصغير
سعد الصغير
منار إبراهيم
طباعة
يحل الفنان سعد الصغير ضيفًا بإحدى حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي خلال شهر رمضان المقبل على "القاهرة والناس".

وظهر سعد الصغير من داخل تصوير الحلقة برفقة المخرجة إيناس الدغيدي بعد الانتهاء من تصويرها خلال الفترة الماضية لتكون جاهزة للعرض خلال الشهر الكريم.

من جهة أخرى انتهى سعد الصغير، خلال الأيام الماضية من تصوير أحد البرامج الجديدة التي تنتمي إلى فئة برامج المقالب لعرضها خلال الموسم الرمضاني القادم في تجربة جديدة له في هذه البرامج.

ويقدم "الصغير" مجموعة من الشخصيات المختلفة من خلال التنكر في شخصيات مختلفة مثل الخليجي والأجنبي والبلطجي وغيرها، بهدف إيهام ضيوفه وتنفيذ المقلب المعد لهم سلفًا.

موضوعات متعلقة

تردد قناة النور قرآن 2021 على نايل سات

السيدة انتصار السيسى: يوم اليتيم من أهم الأيام التى تعكس الحب والرحمة فى قلوبنا

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

المتهم فى واقعة التحرش بالسائحات: كنت عايز أبقى مشهور.. وبختار الحلوين بس


الصور

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

موسكو: تطعيم 60 %من المواطنين بحلول نهاية الصيف

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

أشكال الكتابة عند الشعراء بثقافة المنيا

سعاد سليمان توقع روايتها «هبات ساخنة» بأتيليه القاهرة

«الثقافة» تعتمد برنامج فعاليات الأنشطة الإبداعية في رمضان

«تجديد الإسلام وأصوله» جديد ياسر أنور