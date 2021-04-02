كواليس استضافة سعد الصغير في «شيخ الحارة والجريئة»

يحل الفنان سعد الصغير ضيفًا بإحدى حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي خلال شهر رمضان المقبل على "القاهرة والناس".وظهر سعد الصغير من داخل تصوير الحلقة برفقة المخرجة إيناس الدغيدي بعد الانتهاء من تصويرها خلال الفترة الماضية لتكون جاهزة للعرض خلال الشهر الكريم.من جهة أخرى انتهى سعد الصغير، خلال الأيام الماضية من تصوير أحد البرامج الجديدة التي تنتمي إلى فئة برامج المقالب لعرضها خلال الموسم الرمضاني القادم في تجربة جديدة له في هذه البرامج.ويقدم "الصغير" مجموعة من الشخصيات المختلفة من خلال التنكر في شخصيات مختلفة مثل الخليجي والأجنبي والبلطجي وغيرها، بهدف إيهام ضيوفه وتنفيذ المقلب المعد لهم سلفًا.