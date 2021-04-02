سعاد سليمان توقع روايتها «هبات ساخنة» بأتيليه القاهرة

يستضيف أتيلييه القاهرة بمقره الكائن بشارع كريم الدولة بميدان طلعت حرب٬ في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل٬ حفل توقيع وإطلاق أحدث مؤلفات الكاتبة سعاد سليمان٫ رواية "هبات ساخنة"، والتي تهديها إلي روح الروائي الراحل مكاوي سعيد.وسعاد سليمان سبق وصدرت لها أول مجموعة قصصية 2001 بعنوان "هكذا ببساطة"، توالت أعمالها الإبداعية: الراقص٬ غير المباح، شهوة الملائكة، شال أحمر يحمل خطيئة، وآخر المحظيات.ومن أجواء "هبات ساخنة" نقرأ: استغربكُنَّ.. أشمئزُّ منكن، ربما أكرهُكن، أنا التي لم تعرف الكراهية، أنا التي أودعني الله خزائن الرحمة والشفقة علي أعدائي قبل أصدقائي، لكنني في هذه اللحظة؛ أعلن: إنني أكرهكن جميعًا، صديقاتي اللاتي يمصمصن شفهاهن، يتصعبن على حالي.معلش للسن أحكامه يا سلمى. أتمني أن ألعنهن من كل قلبي، لكن عقلي توقف، يستقبل ذلك الصهد الساخن الذي يخرج من أذني، تنغلق رئتاي كأنني أُخرج آخر أنفاسي، أطلق زفيرًا متلاحقًا، أصْلَى سعيرًا، عروق رقبتي تنفر، يكفهر وجهي احمرارًا، تنوء قدماي بحَملي، أريد أن أنام، أجلس، أتبول، أهَوِّي على وجهي في الوقت ذاته، أضم ساقيَّ بعنف حتي لا يتسرب بولي، قطرات خفية بللت ملابسي الداخلية، أخشى أن تنهمر وتفضحني.دقيقة؛ علي الأكثر دقيقتان، بعدها أسترد روحي المعلقة حولي، ينضح جسدي عرقًا غزيرًا، يغرق شعري، وجهي، ظهر يديَّ، ركبتاي، سلسلة ظهري، أرتجف بردًا ينخر في عظمي، مهما ارتديت من ملابس ثقيلة، تظل درجة حرارة جسمي منخفضة، ثم ترتفع حد الغليان، هكذا مئات المرات في اليوم الواحد، صنع جسدي مناخه الخاص، فليس له أي علاقة بالطقس الخارجي.