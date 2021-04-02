ضبط 400 كرتونة بسكويت فاسد فى حملات بالشرقية

شنت إدارة تموين منيا القمح بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري حملات تفتيشية ورقابية وتم ضبط مخالفات متنوعة منها سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية.ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة الوزارة، إن الحملة التموينية قامت بتحرير محاضر ضد أصحاب الانشطه التجارية المخالفين، حيث تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المجمدات والدواجن بمدينة منيا القمح لحيازته وعرضه للبيع دواجن منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 730 كيلو جرام تحت تصرف النيابه العامه.كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل جزارة بمدينة منيا القمح لقيامه بذبح لحوم بلديه خارج السلخانه وتم التحفظ على ٩كيلو جرام لحوم، ومحضر ضد صاحب محل جزاره بمدينة مينا القمح لقيام صاحبه بذبح لحوم بلديه خارج السلخانه وتم التحفظ على ٥ كيلو جرام لحوم، ومحضر ضد صاحب مصنع بسكويت بمدينة منيا القمح - لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على (400 كرتونة بسكويت بكل كرتونه 200 قطعة ) تحت تصرف النيابه العامه.كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقاله بمدينة منيا القمح لعدم الاعلان عن الاسعار، ومحضر ضد صاحبه ثلاجه لحفظ اللحوم والخضروات بمدينة منيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.