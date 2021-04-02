باكستان: الحكومة تبذل جهودا حثيثة لمنع انتشار كورونا

قال وزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قريشي" اليوم الجمعة إن الحكومة تبذل جهودا حثيثة من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية الناجمة عنه.وأضاف قريشي حسبما ذكر راديو "باكستان" أن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد تجري بشكل ناجح.وكانت باكستان قد سجلت 5234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 678 ألفا و165 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 14 ألفا و613 حالة.