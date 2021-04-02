1600 عضو يسجلون أسماءهم بـ «عمومية الصحفيين» حتى الآن

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، أن عدد من سجلوا حضور في كشوف الجمعية العمومية أصبح ١٦٠٠ عضو حتى الآن.وأعلن خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، ووكيل النقابة، إن القانون ينص على أن التسجيل يكون حتى الثانية عشرة ظهرا ونحن تجاوزنا القانون وقرار اللجنة المشرفة على الانتخابات حتى الساعة الثانية ظهرا وذلك تعويضا عن فترة صلاة الجمعة.وطالب بسرعة التوجه والتسجيل في كشوف الجمعية العمومية قبل فوات موعد التسجيل ٢ ظهرا.وأعلن ميري مد التسجيل في الكشوف، حتى الساعة الثانية عصرا كموعد أخير على أن يتم وقف التسجيل بعدها وإعلان عدد الحضور.