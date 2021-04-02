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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني 7 أبريل الجاري

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان في السابع من أبريل الجاري.

وقال بيسكوف في إحاطة صحفية اليوم الجمعة:" يمكنني التأكيد أن هذا اللقاء سيعقد في 7 أبريل الحالي، فمن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الأرميني باشينيان بزيارة عمل إلى موسكو".

وأضاف:" ستجري مناقشة التقدم، الذي تم إحرازه في تنفيذ الاتفاقات الثلاثية والوثيقة الثلاثية، التي وضعت حدا للأعمال العدائية في ناغورني قرة باغ ".

وردا على سؤال ما إذا كان الرئيس على علم برسالة الجانب الأذربيجاني حول اكتشاف شظية روسية من صاروخ إسكندر في منطقة النزاع، قال بيسكوف: "لا، على حد علمي، هذه معلومة جديدة، لا أعرف ما إذا تم الإبلاغ عن ذلك من خلال الجيش، وما إذا كان لدى جيشنا أي معلومات مفصلة عن هذا"، مؤكدا أن صواريخ إسكندر الروسية لم تستخدم أثناء النزاع في قرة باغ

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