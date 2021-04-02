«الزراعة» تطلق حملة للتحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام.. غدا

وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، على بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدي فى الأبقار وجدري الأغنام فى 27 محافظة اعتبارًا من غد السبت الموافق 3 إبريل.وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبدالحكيم محمود، إن الهيئة ومديريات الطب البيطري بكافة المحافظات قامت وبالتنسيق مع السادة المحافظين والإدارات المحلية والأوقاف للتحصين بكل القرى من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومتابعة من عن طريق غرف عمليات بكل محافظة.ووفرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مسلتزمات الحملة القومية من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين ووقود وخلافه، حيث يأتى توقيت حملة التحصين قبل فترة انتشار المرض فى الصيف بتكوين مناعات عالية ضد تلك الأمراض.وناشد وزير الزراعة السادة المربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات ومساعدة الأطباء البيطريين في أداء واجبهم.