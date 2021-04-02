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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب يطالب بتحديد محافظات معينة لزراعة فول الصويا وعباد الشمس

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:52 م
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد دمرداش،
أشرف لاشين
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طالب النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، بتحديد أماكن التعاقد على المحاصيل الاستراتيجية وأن يتم تخصيص محافظات المنيا، وسوهاج، وبني سويف، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، لزراعة محصول فول الصويا، ومحافظات الفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والأراضي الجديدة بمناطق الفرافرة، وتوشكى، وشرق العوينات، لزراعة محصول عباد الشمس.

و وصف دمرداش، موافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا بانه خطوة ايجابية لصالح المزارع، مثمنًا القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء وتتعلق بتوفير السلع الإستراتيجية، وتخفيض الفجوة الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراية من خلال الموافقة على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولي فول الصويا، وعباد الشمس.

وأضاف النائب البرلماني أنه تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة المركزية لانتاج التقاوي مهمة توفير التقاوى للمزارعين لكل من محصولي فول الصويا وعباد الشمس اضافة الى تحديد آليات وضوابط التنفيذ واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف لهذه المنظومة وأن المساحة المستهدفة 250 ألف فدان من فول الصويا، و100 ألف فدان من عباد الشمس، ويكون سعر توريد طن فول الصويا 8 آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 8500 جنيه، وهيئة السلع التموينية سوف تتحمل تكلفة النقل من الأرض للمصنع

وأكد أن كل هذه الإجراءات مهمة وايجابية وتؤكد حرص الحكومة على دعم ومساندة المزارعين، مطالبًا بأخذ رأى اصحاب الشأن فى هذه القرارات قبل اتخاذها وفى مقدمتهم لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وايضًا رأى المزارع لأنه هو الأقدر على معرفة القرارات المناسبة.

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