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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع أسرة كاملة بحريق في أوسيم.. والنيابة تبدأ تحقيقات موسعة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:51 م
حريق
حريق
ندى حمدي
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تجري النيابة العامة في شمال الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع أسرة كاملة (زوجان وطفلتيهما) في حريق شقة بأوسيم.

وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص الشقة وبيان سبب الحريق وتحديد نقطة بدايته ونهايته.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه بعدما أشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة حدوث ماس كهربائي بلوحة مفاتيح الشقة.

وصرحت النيابة بدفن الجثامين الأربعة عقب الانتهاء من التشريح لتحديد أسباب الوفاة بعدما أشار الكشف الطبي المبدئي لمفتش الصحة أن الوفاة حدثت نتيجة أسفكسيا الخنق لاستنشاق دخان أكسيد أول الكربون السام الناتج من دخان الحريق.

كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة ببرطس في منطقة أوسيم.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، وعُثر على جثامين شخص وزوجته وطفلتين.

تقرير مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق إثر استنشاق الضحايا كمية كبيرة من الأدخنة، وجرى نقلهم إلى مشرحة المستشفى.

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