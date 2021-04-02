خطيب مسجد ببنى سويف: الدولة حققت خطوات واضحة نحو التنمية الشاملة

أكد الشيخ أحمد عبد العال إمام وخطيب الجمعة مسجد عمربن عبد العزيز بمدينة بنى سويف، اليوم الجمعة، أن الدين الإسلامي دين شامل ومتكامل وتضمنت مفاهيمه وأركانه تلك المفاهيم التي تنبنى عليها أهداف التنمية الشاملة.وأشار إلى أن الدولة المصرية حاليا، نفذت وحققت خطوات واضحة لتحقيق التنمية الشاملة بمفهومها الحديث والمتكامل، وذلك يؤكد على أن الدولة المصرية الحديثة تسير بخطى مدروسة نحو الريادة الإقليمية والمكانة العالمية التي تستحقها من خلال المحاور التي تم ذكرها، فالدولة المصرية تتواصل اقليميا وعالميا وتساعد في المحن وتساهم في نشر السلام،وأضحت أنموذجا في كثير من الملفات يحاول الكثير الاستفادة منهجاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد،وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحفاظ على تحقيق التباعد بين المصلين